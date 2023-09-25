Evden 415 Litre Sahte İçki Çıktı!

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir evde 415 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan evdeki şüphelinin işlemleri sürüyor.

Evden 415 Litre Sahte İçki Çıktı!
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Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesi amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, harekete geçen ekipler operasyonun düğmesine bastı.

Bir Evde 415 Litre Sahte İçki Bulundu!

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların ardından, Uzunköprü ilçesindeki şüpheli S.C.T'nin evinde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Aramada uyuşturucu arama köpeği de ekiplere destek verdi.

Şüphelinin evindeki aramalarda şişelere doldurulmuş halde 415 litre sahte içki ele geçirildi. Kuru sıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek de evdeki aramalarda ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliye aynı zamanda 13 bin 304 lira idari para cezası da uygulandı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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