Evinin balkonundan şüpheli şekilde düşmüştü: 22 yaşındaki genç hayata gözlerini yumdu!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7. kattan beton zemine düşen 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Evinin balkonundan şüpheli şekilde düşmüştü: 22 yaşındaki genç hayata gözlerini yumdu!
Evinin balkonundan şüpheli şekilde düşmüştü: 22 yaşındaki genç hayata gözlerini yumdu!
Editör: Süleyman Daban
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Olay, Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Metin Emir Gündoğdu, beton zemine düştü. Gündoğdu'yu hareketsiz şekilde yerde gören vatandaşlar yardıma koştu. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gündoğdu, ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gündoğdu hayatını kaybetti.

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DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Polis ekipleri binada ve sokakta incelmelerde bulundu. Gündoğdu'nun düşme sebebi ekiplerin araştırması sonucu belli olacak. Öte yandan, Gündoğdu'nun düşme anı anbean bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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