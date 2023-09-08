Evinin yan tarafına müze kurdu! 50 yıldır sakladığı her şeyi artık sergiliyor

Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Kılıç (60), yaklaşık 50 yıldır biriktirdiği çeşitli eşyalar ile evinin yan tarafına müze kurdu. ‘Ahmet Kılıç Göldüzü Köy Müzesi’ adını verdiği ve içerisinde yaklaşık 10 bin adet çeşitli eşyaların bulunduğu alanda vakit geçiren Kılıç, bu eşyaları gelecek kuşaklara aktarmak istiyor. Kılıç, içerisinde 200 yıllık geçmişi bulunan eşyaların da bulunduğu müzeyi satmayı düşünmediğini belirtiyor.

EVİNİN YAN TARAFINA MÜZE KURDU! 50 YILDIR SAKLADIĞI HER ŞEYİ ARTIK SERGİLİYOR



Çocukluk yıllarında büyüklerin eski eşyaları anlatması üzerine bu ürünlere merak salarak temin ettiğini söyleyen Kılıç, “Büyüklerimizi dinlediğimiz için ve geçen yıllara duyduğum merak nedeniyle eşya biriktirmeye başladım ve burası büyüdü gitti. Tam olarak tarihi hatırlamıyorum ancak yaklaşık 50 yıldır eşyaları biriktiriyorum. Burada 200 yıllık da eşya var, 40 yıllık da eşya var” diye konuştu.



Geçen yıllarda evlerinin yanında bulunan alanı yetmeyince müze için büyüttüğünü söyleyen Kılıç, sayısını bilmediğini ancak 10 bine yakın eşya olduğunu belirterek, “Burası çok küçük bir yerdi ve müze için yetmeyince büyütmeye karar verdim. Sonradan alanı büyüttük ama yine de yetmiyor. Daha fazla büyütmek istiyorum ama imkanım el vermiyor. Burada 10 bine yakın ürün var, belki daha da fazladır. Görenler bana teşekkür ediyor, kolay bir iş değil. Buraya eşya bırakan insanlar ile burada kimi zaman geçmişi konuşuyoruz. İnsanlar burada geçmişini yaşıyorlar” ifadelerine yer verdi.

“BEN VEFAT ETTİKTEN SONRA DA BURASI YAŞASIN İSTİYORUM''

Ahmet Kılıç 50 yıldır biriktirdiği eşyalar ile oluşan müzenin gelecek kuşaklara aktarılması için gayret göstereceğine dikkat çekerek, “Ben vefat ettikten sonra da burası yaşasın istiyorum ve satılmasın diye çocuklarıma da söyledim, noterden bir yazı yazacağım ve bu şekilde kalmasını sağlayacağım” dedi.