Evinin yıkılmasını izleyen kadının yürek yakan feryadı: “Her şey bitti yalan oldu”

Asrın felaketi olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası şehirde ağır hasarlı binalarda yıkım işlemleri devam ediyor.

“HER ŞEY BİTTİ YALAN OLDU”

Onikişubat ilçesi Orhan Gazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan 8 katlı Mehmet Akif Ersoy Apartmanı da depremlerde ağır hasar aldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu kalın çelik halat bağlanan bina kontrollü şekilde yıkıldı. Apartmanda 24 daire bulunurken, ev sahiplerinden Cahide Çiçekçi ise apartmanın yıkılışını duygusal bir şekilde izledi.



30 yıllık binalarının hatıralarıyla beraber kaybolduğunu ifade eden Çiçekçi, “Çok duygulu ve heyecanlıyız kelimeler yetersiz. Biz bu binaya 1997 yılında taşınmıştık. Bu ana kadar yaşadık. Çok fazla hatıralarımız vardı, komşuluklarımız da çok güzeldi ve iyiydi.

Her şey bitti yalan oldu. Şu anda başka bir evde kalıyoruz, bu süreçten sonra artık yerinde dönüşüme başvurduk bekliyoruz hayırlısı” dedi.

Yıkımın ardından kısa süreli trafiğe kapatılan bulvar, etrafa yayılan tozun kalkması ile yeniden trafiğe açıldı. Şehirde ağır hasarlı binalarda yıkımlar sürüyor.