Evlat dehşeti: 30 yaşındaki adam annesini katletti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşanan vahşette, 30 yaşındaki Kadir Taşkın, tartıştığı annesi Behiye Taşkın’ı (62) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Sarıbeyli Mahallesi’nde meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Evlat dehşeti: 30 yaşındaki adam annesini katletti
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Cinayetin ardından evden ayrılan Kadir Taşkın, saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kaybolduğunu bildirdi. Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkın’ı Taşoluk Mahallesi’nde buldu. Jandarma ile yaptığı görüşmede annesini öldürdüğünü itiraf eden Taşkın, gözaltına alındı.

Bu sırada eve gelen baba, eşini kanlar içinde bulunca durumu jandarmaya haber verdi.

Olayın detaylarına göre, Kadir Taşkın’ın öğleden sonra işsizlik ve evlilik konularında annesiyle tartıştığı öğrenildi. Tartışma sırasında baba evden ayrıldı. Ancak gerginlik devam etti ve Kadir Taşkın, annesini av tüfeğiyle vurarak hayatına son verdi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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