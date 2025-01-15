Evlerinde cephanelik çıkan kardeşler, "Şok olduk" diye savunma yaptılar

Adana'da evlerinden 13 adet ruhsatsız silah çıkan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemede ilginç bir savunma yaptılar. Silahlarla ilgili "şok olduk" diyen kardeşler tutuklandı.

Evlerinde cephanelik çıkan kardeşler, "Şok olduk" diye savunma yaptılar
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Adana'da iki kardeşin yaşadığı müstakil evde 13 ruhsatsız silah ele geçirildi. Kardeşler ifadesinde "Şok olduk" diye savunma yaptı. İki kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M. D. ve kardeşi Ş. D.'nin oturdukları müstakil evde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kardeşlerin yaşadığı Onur Mahallesi'ndeki ikamete operasyon yapıldı.
Müstakil evin merdiven dairesinde bulunan bir valizin içerisinde 11 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 namlusu olmayan tabanca, 2 tabanca gövdesi, 34 şarjör, 14 tabanca parçası ve çelik yelek ele geçirildi. 

"Şok olduk" savunması

Emniyette ifadeleri alınan kardeşlerden Mehmet D.'nin, "Ben Manavgat’ta otelde çalışıyorum, Adana’ya yeni geldim. Valizden silahın çıktığını görünce şok oldum" dediği, Şerif D.'nin ise, "Konuyla asla bir ilgim yok, polisin silahı çıkarttığını görünce şok oldum, silahlar bizim değil" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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