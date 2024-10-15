Eylem Tok davasında yeni gelişme

ABD mahkemesi İstanbul’daki ölümlü trafik kazasının ardından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur'un Türkiye’ye iade kararını tarafların son yazılı savunmaları sonrasına bıraktı.

Mert Sagit Mert Sagit
Eylem Tok davasında yeni gelişme
Yayınlanma:

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı. İadesi tartışmaları gündemde olan Cihantimur hakkında ABD mahkemelerinden karar çıktı.

YAZILI SAVUNMALAR ALINACAK

ABD mahkemesi İstanbul’daki ölümlü trafik kazasının ardından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur'un Türkiye’ye iade kararını tarafların son yazılı savunmaları sonrasına bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı saatlerde ilk kez mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a son 24 saatte 146 hava saldırısı düzenlediİşgalci İsrail ordusu Lübnan'a son 24 saatte 146 hava saldırısı düzenlediDünya
Eylem Tok
Günün Manşetleri
CHP, DEM Parti ile el sıkışmaya destek verdi
Doğu Perinçek'in deşifre ettiği ABD'nin Kürdistan planı işliyor
Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi
Van'da kayıp üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedenine ulaşıldı
Mehmet Şimşek'ten kredi kartlarından alınacak 750 TL ile ilgili açıklama
Devlet Bahçeli'den anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili açıklama
Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan’a seslendi
MSB: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Ordusu’nun kaybı ve moral çöküntüsü
El Kaide üyesi MİT operasyonuyla yakalandı!
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten uyarılar! Altında fırsatlar devam ediyor İslam Memiş'ten uyarılar! Altında fırsatlar devam ediyor
15 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları 15 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni evi görüntülendi
İkbal Uzuner ile ilgili gerçeği Bakan Tunç açıkladı! İkbal Uzuner ile ilgili gerçeği Bakan Tunç açıkladı!
Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti