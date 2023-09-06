Eyüp'te teleferik hizmeti durduruldu! Metro İstanbul açıkladı

İstanbul'da iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yağmur, ulaşımda aksamaya da neden oldu. Şiddetli yağmur ve rüzgâr nedeniyle T2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı işletmeye kapatıldı.

İBB’ye bağlı Metro İstanbul’un yaptığı açıklamada, “TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır” denildi. Kapanmanın ne kadar süreceği ise belirtilmedi.

AKŞAM SAATLERİNDE M3 METROSUNDA KAPATILAN DURAKLAR YENİDEN HİZMETE AÇILDI

Metro İstanbul, akşam saatlerinde M3 Kirazlı – Kayaşehir Merkez metro hattındaTurgut Özal, Siteler, Kayaşehir Merkez ve Şehir Hastanesi istasyonları kapatıldığını duyurmuştu. Sonrasında yapılan açıklamada durakların yeniden hizmet vermeye başlandığı belirtildi.