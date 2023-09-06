İstanbul Valisi Davut Gül selden etkilenen vatandaşlarla buluştu

İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen Arnavtuköy'de vatandaşlarla buluştu. Vali Gül, sel felaketi sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Vatandaşla sohbet eden Vali Gül, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül selden etkilenen vatandaşlarla buluştu
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış sonrası kentin pek çok noktasında su taşkınları meydana geldi. İki kişi yaşanan selde hayatını kaybetti. Selin büyük hasara yol açtığı ilçelerden biri de Arnavutköy'dü. İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy'de vatandaşla bir araya geldi.

Ali Yerlikaya İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama yaptıAli Yerlikaya İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama yaptıGündem

DAVUT GÜL O ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen vatandaşlarla buluştu. O anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Vali Gül, "Arnavutköy’de selden zarar gören hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Rabbim beterinden saklasın." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül selden etkilenen vatandaşlarla buluştu - Resim : 2

SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLAR KAMU BİNALARINDA MİSAFİR EDİLECEK

İstanbul Valisi Davut Gül, daha önce yaptığı bir paylaşımda ise, selden etkilenen vatandaşların kamu tesislerinde misafir edileceğini duyurdu. Vali Gül, "Su baskını dolayısıyla evleri kullanılmayacak durumda olanlarla su basma riski olan hemşehrilerimiz 112’yi aradıkları takdirde kamu tesislerinde misafir edilecektir. Geçmiş olsun" ifadeleriyle duyuruyu paylaştı.

# İstanbul # Davut Gül # İstanbul Valiliği # sel felaketi # arnavutköy
Çok Okunanlar
İstanbul sele teslim oldu!
İstanbul sele teslim oldu!
Başakşehir'de AVM'yi su bastı
Başakşehir'de AVM'yi su bastı
İstanbul'da yağışlar ne kadar devam edecek?
İstanbul'da yağışlar ne kadar devam edecek?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Ali Yerlikaya açıklama yaptı!
Ali Yerlikaya açıklama yaptı!
Öne Çıkanlar 🤝 Erdoğan'dan Arap Aşiretlerine Destek! "Onur Mücadelesi!" - Ana Haber - Ulusal Kanal 🤝 Erdoğan'dan Arap Aşiretlerine Destek! "Onur Mücadelesi!" - Ana Haber - Ulusal Kanal LPG'ye zam var mı? LGP zammı ne zaman geliyor? Güncel 2023 LPG'ye zam var mı? LGP zammı ne zaman geliyor? Güncel 2023