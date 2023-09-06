İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış sonrası kentin pek çok noktasında su taşkınları meydana geldi. İki kişi yaşanan selde hayatını kaybetti. Selin büyük hasara yol açtığı ilçelerden biri de Arnavutköy'dü. İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy'de vatandaşla bir araya geldi.

DAVUT GÜL O ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen vatandaşlarla buluştu. O anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Vali Gül, "Arnavutköy’de selden zarar gören hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Rabbim beterinden saklasın." ifadelerini kullandı.

Arnavutköy’de selden zarar gören hemşehrilerimizi ziyaret ettik.



Rabbim beterinden saklasın. pic.twitter.com/daZWG11MVr — Davut GÜL (@gul_davut) September 5, 2023

SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLAR KAMU BİNALARINDA MİSAFİR EDİLECEK

İstanbul Valisi Davut Gül, daha önce yaptığı bir paylaşımda ise, selden etkilenen vatandaşların kamu tesislerinde misafir edileceğini duyurdu. Vali Gül, "Su baskını dolayısıyla evleri kullanılmayacak durumda olanlarla su basma riski olan hemşehrilerimiz 112’yi aradıkları takdirde kamu tesislerinde misafir edilecektir. Geçmiş olsun" ifadeleriyle duyuruyu paylaştı.