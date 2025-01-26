Faizsiz konut şirketlerinde 240 bin TL’lik kurnazlık! Vatandaş mağdur

Kamuoyunda “evim şirketleri” olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yönelik şikâyetler, bu firmaların faaliyetlerini tekrar gündeme taşıdı.

Barış Şimşek’in Sabah’taki haberine göre, bu şirketler, 3 milyon TL’lik bir konut için yapılan başvuruda vatandaşlardan %8 oranında, yani 240 bin TL organizasyon ücreti alıyor. Yasaya göre, cayma hakkını kullanan vatandaşların organizasyon ücreti dahil tüm ödemeleri 14 gün içinde iade edilmek zorunda. Ancak şirketler, başvuruları zamanında işleme koymayarak vatandaşları mağdur ediyor.

Bir diğer sorun ise vaat edilen süreçte çekilişlerin noter huzurunda yapılmaması ve vatandaşların yıllarca bekletilmesi. Noter onayı olmayan çekilişler, gruptaki müşteriler arasında haksızlık iddialarını artırıyor.

VATANDAŞIN HAKLARI

Cayma Hakkı: Sözleşmeden caymak isteyenlerin tüm ödemelerinin 14 gün içinde iade edilmesi zorunlu. Şirketin bu süreyi aşması halinde vatandaşlar, noterden onaylı dilekçelerle haklarını teminat altına alabilir.

Fesih Hakkı: Müşterinin sözleşmeyi feshetmesi durumunda, tasarruf ve varsa getirisinin azami 6 ay içinde iadesi gerekmektedir.

Adil Çekiliş: Çekilişlerin noter huzurunda veya canlı yayında yapılması, haksızlık iddialarını önlemek açısından önem taşıyor.

Hükümet 21 Şirketi Tasfiye Etmişti

Temmuz 2021’de, kontrolsüz şekilde faaliyet gösteren ve vatandaşa vaat ettiklerini yerine getiremeyen 21 şirketin tasfiye edilmesine karar verilmişti. Tasfiye edilen firmalar arasında İktisatevim, Vizyonevim, Doğruevim ve Birikimevim gibi isimler yer aldı.