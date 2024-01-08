Fatih Camii İmamına Saldırı: Bakanlık'tan Açıklama Geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Camii imamına ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik saldırı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tunç açıklamasında şu sözlere yer verdi:

- İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.