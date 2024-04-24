Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde feci kaza! 2 kişi yaralandı

İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) feci bir trafik kazası meydana geldi. Köprünün Ankara istikametinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde feci kaza! 2 kişi yaralandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, köprünün Ankara istikametinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 TT 8239 plakalı kamyonla, 34 CBR 991 plakalı otomobil çarpıştı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında araçlarda bulunan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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