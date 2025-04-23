Feci çarpışma: Afyonkarahisar’da tır otomobile çarptı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken, araç içinde sıkışan yaralı ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Feci çarpışma: Afyonkarahisar’da tır otomobile çarptı
Yayınlanma:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Hamidiye köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 26 EH 405 plakalı tır ile karşı yönden gelen 03 BT 154 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki iki kişi araç içinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü M.K., AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı ve ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobilde bulunan yolcu E.K. ise tüm müdahalelere rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden E.K.’nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Altın mı euro mu? Yatırımcısına en çok hangisi kazandırdıAltın mı euro mu? Yatırımcısına en çok hangisi kazandırdıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek'ten 23 Nisan mesajı
Bugün toplu taşıma ücretsiz!
Erken seçim tartışmasına Bahçeli noktayı koydu
Türk Altın: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
Çok sayıda ölü ve yaralı var
FETÖ'nün en kritik isimleri tek tek deşifre oldu
Bakan Uraloğlu'ndan Şam ziyareti
Halk 'enflasyon düşüyor' sözlerine inanmıyor
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor
İstanbul’da zehir tacirlerine büyük darbe!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında şok dalgalanma Altın fiyatlarında şok dalgalanma
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Altın mı euro mu? Altın mı euro mu?
Altına hücum bankaları alarma geçirdi: Kredi kartı limitleri hakkında yeni karar! Altına hücum bankaları alarma geçirdi: Kredi kartı limitleri hakkında yeni karar!
MSB duyurdu! MSB duyurdu!