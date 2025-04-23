Feci çarpışma: Afyonkarahisar’da tır otomobile çarptı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Hamidiye köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 26 EH 405 plakalı tır ile karşı yönden gelen 03 BT 154 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki iki kişi araç içinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü M.K., AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı ve ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobilde bulunan yolcu E.K. ise tüm müdahalelere rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden E.K.’nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.