Feci kaza: Genç mühendis hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki ticari taksi, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşarak ağaca çarptı. Kazada, taksi sürücüsü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki inşaat mühendisi hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Feci kaza: Genç mühendis hayatını kaybetti
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Kaza, sabah saat 07.00 civarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir'den Uşak yönüne seyreden A.E. (37) idaresindeki ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu. Taksi, yolun sağ tarafındaki bariyerleri aşarak bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada, taksi sürücüsü A.E. ağır yaralanırken, yolcu konumundaki 28 yaşındaki inşaat mühendisi Oğuzhan Kermen araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aracın yolcu bölümünde sıkışan Oğuzhan Kermen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Taksi sürücüsü A.E., kendi imkanlarıyla hurdaya dönüşen araçtan çıkarak ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından inşaat mühendisinin cansız bedeni, ön otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü A.E. ise daha ileri tetkik ve tedavi için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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