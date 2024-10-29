Feci kaza: Otomobil ikiye bölündü

Mersin'in Toroslar ilçesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 33 ALB 789 plakalı otomobil kontrolden önce refüjden önce, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Feci kaza: Otomobil ikiye bölündü
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Mersin'in Toroslar ilçesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 33 ALB 789 plakalı otomobil kontrolden önce refüjden önce, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın yaşandığı otomobil ikiye bölündü. Sürücü A.Ç. (59) kazada yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, hayati önem taşıyan bir durum olmadığını bildirdi.

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