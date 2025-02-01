Feci kaza: Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Feci kaza: Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan korkunç bir trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Çan-Yenice karayolunun Derenti köyü yolunda meydana gelen kazada, otomobilin tırın dorsesine çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde 55 AAB 685 plakalı tırın, Yenice istikametinden gelen Raşit Çevik'in kullandığı 17 HZ 433 plakalı otomobille çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpma sonucunda otomobil, tırın dorsesinin altına sıkıştı.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları çıkarmak için yoğun bir çaba sarf etti.112 sağlık ekipleri araçta ağır yaralı olarak bulunan Abdi Çetinkaya ve Raşit Çevik'i Çan Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak, 58 yaşındaki Raşit Çevik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında, tırın sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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