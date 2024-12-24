Feci kaza: Servis aracı ile otomobil çarpıştı

Ankara’nın Sincan ilçesinde servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 10 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Feci kaza: Servis aracı ile otomobil çarpıştı
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara’nın Sincan ilçesinde, Polatlar mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın hemen ardından yapılan ilk kontrollerde, bir kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, kazada yaralanan diğer kişiler, hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

Balıkesir'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu! İşte hayatını kaybedenlerin isimleriBalıkesir'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu! İşte hayatını kaybedenlerin isimleriGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kaza ankara
Günün Manşetleri
Muğla'daki helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişme
"Vefat sayısının 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz"
Balıkesir'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu
Çevreyi kirletenlere rekor cezalar
Gazze'de can kaybı 45 bin 338’e yükseldi
Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak!
"Türkiye’nin Geleceği Suriye’nin Kuzeyinde ve Büyük Kentlerimizde"
O tarihte belli olacak
Bakan Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısını duyurdu
Yeni asgari ücret bu hafta açıklanıyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 11 şehre uyarı Meteoroloji’den 11 şehre uyarı
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı
İhtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu: İhtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu:
Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak! Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak!
Meteoroloji'den 31 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 31 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı