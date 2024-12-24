Feci kaza: Servis aracı ile otomobil çarpıştı

Ankara’nın Sincan ilçesinde, Polatlar mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın hemen ardından yapılan ilk kontrollerde, bir kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, kazada yaralanan diğer kişiler, hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.