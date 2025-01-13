Feci olay! Doğal gaz patlamasında yaralanan kadın hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 28 Aralık'ta yaşanan doğal gaz patlamasında ağır yaralanan 27 yaşındaki Songül Aydın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Darıca Abdi İpekçi Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan Songül Aydın, tedavi altına alındığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aydın’ın cenazesinin, Gebze Balçık köyündeki Darıca Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
PATLAMADA 13 KİŞİ YARALANMIŞTI
28 Aralık'ta yaşanan olayda, patlamanın ardından 13 kişi yaralanmış, apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilirken, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı