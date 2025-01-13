Feci olay! Doğal gaz patlamasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 28 Aralık'ta yaşanan doğal gaz patlamasında ağır yaralanan 27 yaşındaki Songül Aydın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Feci olay! Doğal gaz patlamasında yaralanan kadın hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Darıca Abdi İpekçi Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan Songül Aydın, tedavi altına alındığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aydın’ın cenazesinin, Gebze Balçık köyündeki Darıca Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

PATLAMADA 13 KİŞİ YARALANMIŞTI

28 Aralık'ta yaşanan olayda, patlamanın ardından 13 kişi yaralanmış, apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilirken, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilmişti.

Nüfus 107 milyonu aştı! 2050'de 157 milyon olması bekleniyorNüfus 107 milyonu aştı! 2050'de 157 milyon olması bekleniyorDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

kocaeli doğalgaz patlaması
Günün Manşetleri
Erdoğan'dan çocuk sahibi olmak isteyenlere müjde
DEAŞ'a Gürz-38 darbesi
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı
6 terörist etkisiz hale getirildi
Balıkesir'de işçi servisi devrildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı
Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı
Los Angeles'ta can kaybı 24'e yükseldi
Suudi Arabistan'da Suriye toplantısı
Çok Okunanlar
6,9 büyüklüğünde deprem oldu 6,9 büyüklüğünde deprem oldu
İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi
Ferdi Tayfur'un yıllık telif geliri ne kadar? Ferdi Tayfur'un yıllık telif geliri ne kadar?
Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi! İşte şartlar ve başvuru detayları Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi! İşte şartlar ve başvuru detayları
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?