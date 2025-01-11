Fenomen "1 Milyon Mehmet" hayatını kaybetti

Mersin'de "1 Milyon Mehmet" olarak tanınan ve sosyal medyada fenomen haline gelen 56 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Bucak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fenomen "1 Milyon Mehmet" hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Üç çocuk babası Mehmet Bucak’ın, ani kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bucak’ın cenazesinin yarın toprağa verileceği açıklandı. Ailesi ve sevenleri, Bucak’ın vefatını şu sözlerle duyurdu:
“Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağ olsun.”

Mehmet Bucak, yaklaşık 5 yıl önce Mersin sokaklarında dolaşıp insanlara “1 milyonun var mı?” diye sormasıyla dikkat çekmişti. Zihinsel engelli olması nedeniyle zaman zaman dalga geçilmesi üzerine, hayırsever bir mağaza sahibinin açtığı YouTube kanalı sayesinde fenomen haline gelen Bucak, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.

Bucak’ın renkli kişiliği ve samimiyeti, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Onun ani kaybı, sosyal medya kullanıcıları ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

Otobüs şoförü Heimlich manevrası ile hayat kurtardıOtobüs şoförü Heimlich manevrası ile hayat kurtardıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fenomen hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
“Ya silahlar gömülecek ya da silah doğrultanlar!”
İran’ın “Füze Şehri” ilk kez görüntülendi
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Abdullah Gül'den yeni açılıma destek
Gazze'de can kaybı 46 bin 537 oldu
Mardin'de feci trafik kazası
ABD'nin PKK'yı Şam'a yerleştirme planı
Hakan Fidan, Suudi Arabistan'a gidecek
11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'taki felakette ölü sayısı 11 oldu
Çok Okunanlar
11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! 11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu!
BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı
Hatay'da şiddeti deprem Hatay'da şiddeti deprem
TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi