Fenomen "1 Milyon Mehmet" hayatını kaybetti

Üç çocuk babası Mehmet Bucak’ın, ani kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bucak’ın cenazesinin yarın toprağa verileceği açıklandı. Ailesi ve sevenleri, Bucak’ın vefatını şu sözlerle duyurdu:

“Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağ olsun.”

Mehmet Bucak, yaklaşık 5 yıl önce Mersin sokaklarında dolaşıp insanlara “1 milyonun var mı?” diye sormasıyla dikkat çekmişti. Zihinsel engelli olması nedeniyle zaman zaman dalga geçilmesi üzerine, hayırsever bir mağaza sahibinin açtığı YouTube kanalı sayesinde fenomen haline gelen Bucak, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.

Bucak’ın renkli kişiliği ve samimiyeti, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Onun ani kaybı, sosyal medya kullanıcıları ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.