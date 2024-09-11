Fethiye açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 21 öğrenci yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilçe açıklarında bir lastik botta düzensiz öğrencilerin bulunduğu ihbar üzerine bölge sahil güvenlik ekipleri gönderildi. Ekipler, botta göçmen kaçakçılığı şüphelileri tespit edildi ve iki kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak Eşen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle ortak yürütülen takip sonucu, karada 4'ü çocuk toplamı 21 kişi yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.