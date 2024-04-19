Fethiye Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali! Kuzugöbeği mantarı 1500 liradan alıcı buldu

Fethiye’de bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali renkli görüntülerle başladı.

Fethiye Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali! Kuzugöbeği mantarı 1500 liradan alıcı buldu
Editör: Metehan Gül
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Fethiye’de bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali renkli görüntülerle başladı. Festivalde Kuzugöbeği mantarının kilosu Bin 500 TL’den satışa sunuldu.

Fethiye Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Üzümlü Muhtarlığı ve Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi’nde düzenlenen festivalin açılış töreninde renkli görüntüler oluşurken, katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi.

Fethiye Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali! Kuzugöbeği mantarı 1500 liradan alıcı buldu - Resim : 1

Festivale gelen vatandaşlar davul, zurna ve delbek eşliğinde karşılanırken, dastar ve hediyelik eşya stantları kuruldu. Festival alanında, kadınların dokuma tezgahlarında dokuduğu “Dastar bezi”, yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu. Mahalle sakinleri ormandan topladıkları taze kuzugöbeği mantarı ise kilosu Bin 500-2000 TL, kurutulmuşu ise 8 bin ila 10 bin TL arasında satıldı.

Festivale gelen vatandaşlar davul, zurna ve delbek eşliğinde karşılanırken, dastar ve hediyelik eşya stantları kuruldu. Festival alanında, kadınların dokuma tezgahlarında dokuduğu “Dastar bezi”, yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu. Mahalle sakinleri ormandan topladıkları taze kuzugöbeği mantarı ise kilosu Bin 500-2000 TL, kurutulmuşu ise 8 bin ila 10 bin TL arasında satıldı.

Fethiye Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali! Kuzugöbeği mantarı 1500 liradan alıcı buldu - Resim : 2

Her gün dolu dolu geçmesi beklenen festival kapsamında davul zurna ve delbek şovları, bando gösterisi, Yeşilüzümlü İlkokulu halk oyunları gösterileri, Sirtaki ve Ege dansları gösterisi, çeşitli yarışmalar, fotoğraf sergileri yer alacak. Etkinlikler; çocuk oyunları ve dans yarışmalarıyla devam edecek.

Fethiye Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali! Kuzugöbeği mantarı 1500 liradan alıcı buldu - Resim : 3

SAKİLER ve SAYKOLAR SAHNE ALACAK!

Festivalin ikinci gününde sabah antik kent Kadianda’ya yürüyüş, öğleden sonra ise yemek yarışması yapılacak. Cumartesi günü etkinlikler çocuk oyunları, dans yarışmaları ile devam edecek. Cumartesi akşamı saat: 21.00’de Sakiler Grubu sahne alacak.
Festivalin son günü çocuk oyunları ile dans yarışmalarının yapılacağı festivalde Dağların Sultanları, Beşkaza’nın Sultanları, Sirtaki ve Ege Dans grubu, Kırgızistan Darikan dans grubu performans gerçekleştirecekler. Festival, Pazar akşamı saat: 21.00’de Sakiler ve Saykolar Grubu'nun sahne alacağı konserle sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# mantar # fethiye # festival
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