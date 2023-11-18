Fethiye’de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu hareket halinde olan lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içinde 19 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi şahıs yakalandı.

19 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçısı yasal işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.