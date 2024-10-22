FETÖ propagandası yapan sosyal medya hesapları tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fettullah Gülen’in ölümü sonrası, sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı. Yerlikaya, bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
FETÖ propagandası yapan sosyal medya hesapları tespit edildi
Yayınlanma:

FETÖ propagandası yapan sosyal medya hesapları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fettullah Gülen’in ölümü sonrası, propaganda, taziye ve övücü nitelikte paylaşım yapan hesapların tespit edildiğini açıkladı. 177 sosyal medya hesap yöneticisinin belirlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Siber Suçlarla ve Terörle Mücadele ile Güvenlik Daire Başkanlıklarınca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorumCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorumGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

FETÖPDY
Günün Manşetleri
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt
Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum
İşte FETÖ elebaşı Gülen'in İstanbul'daki kabarık suç listesi
Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi!
MHP eliyle Öcalan'a af çağrısı
7 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Bakanlık açıkladı
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon
Resmi Gazete'de bugün: 22 Ekim 2024
Çok Okunanlar
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum
Emekliler dikkat: O bankalar 20 bin lira promosyon veriyor Emekliler dikkat: O bankalar 20 bin lira promosyon veriyor
Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi! Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi!
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon