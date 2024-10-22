FETÖ propagandası yapan sosyal medya hesapları tespit edildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fettullah Gülen’in ölümü sonrası, propaganda, taziye ve övücü nitelikte paylaşım yapan hesapların tespit edildiğini açıkladı. 177 sosyal medya hesap yöneticisinin belirlendiğini duyurdu.



Bakan Yerlikaya, Siber Suçlarla ve Terörle Mücadele ile Güvenlik Daire Başkanlıklarınca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.



Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında.” ifadesini kullandı.

