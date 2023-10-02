FETÖ Üyesi Eski Emniyet Amiri Yakalandı

FETÖ'yle mücadele sürüyor. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Eski Emniyet Amiri Mersin'de yakalandı.

FETÖ Üyesi Eski Emniyet Amiri Yakalandı

Güvenlik güçleri FETÖ'den aranan bir ismi daha yakaladı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet amiri H.H'yi yakalamak için çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada Mersin'de olduğu tespit edilen FETÖ üyesi gizlendiği eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Firari teröristin kod isim kullanarak FETÖ'nün gizli toplantılarına katıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari FETÖ'cü cezaevine teslim edildi.

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# fetö # Mersin
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