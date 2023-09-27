FETÖ'nün sosyal medya hesapları deşifre ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sosyal medyada yürüttüğü çalışmalara ilşkin iddianame hazırladı.

FETÖ'nün Hesapları Mercek Altında

Hazırlanan iddianame de X platformundaki "Ankara Kuşu" adlı hesabın kullanıcıları Oktay Yaşar ve Veli Koçak'ın FETÖ'yle bağlantılı oldukları vurgulandı. "Ankara Kuşu" adlı hesabın ve FETÖ'nün "sosyal medyadan sorumlu yöneticisi" Cevheri Güven'in sosyal medya da FETÖ üyelerini aklamaya ve meşru göstermeye yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Öte yandan "Ankara Kuşu" isimli FETÖ'cü hesabın Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yaptığı da tespit edildi.



İddianame de Muharrem İnce'ye yönelik yapılan sahte paylaşımların firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve Ankara Kuşu gibi hesaplardan bilinçli olarak yayıldığı kayda geçildi.