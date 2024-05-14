FETÖ'ye kıskaç: 62 ilde 544 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 62 ilde FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-15" operasyonu düzenlendi.

544 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin, FETÖ sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikeri, bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak, bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığı belirlendi.

Ayrıca, şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları ve ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edildi.

"OPERASYONDA KARARLILIK MESAJI"

FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları söyledi: