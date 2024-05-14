DEAŞ'a operasyon düzenlendi

Operasyonlar, Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

DEAŞ'a operasyon düzenlendi
Editör: Yağmur Biçen
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Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi. Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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