DEAŞ'a operasyon düzenlendi
Operasyonlar, Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi. Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı