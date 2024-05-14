İstanbul'da "Mahzen-42" operasyonu: 29 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekiplerince, elebaşları Numan Karakoç ve tutuklu Hakan Akdoğan olan husumetli 2 organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ekiplerce yapılan çalışmada 13 olaya karıştıkları belirlenen husumetli 2 suç örgütüne yönelik 11 Mayıs'ta İstanbul ve İzmir'de düzenlenen "Mahzen-42" operasyonunda 33 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmaların devamında 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.