İstanbul'da "Mahzen-42" operasyonu: 29 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik "Mahzen-42" operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 29'u tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da "Mahzen-42" operasyonu: 29 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekiplerince, elebaşları Numan Karakoç ve tutuklu Hakan Akdoğan olan husumetli 2 organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ekiplerce yapılan çalışmada 13 olaya karıştıkları belirlenen husumetli 2 suç örgütüne yönelik 11 Mayıs'ta İstanbul ve İzmir'de düzenlenen "Mahzen-42" operasyonunda 33 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmaların devamında 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

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