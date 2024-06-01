Filenin Sultanları'ndan 3-0'lık skor

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ABD etabındaki üçüncü maçında karşı karşıya geldiği Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları'ndan 3-0'lık skor
Editör: Yağmur Biçen

Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nin ABD etabındaki üçüncü maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

Millilerimiz, Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada rakibini 25-20, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yendi.

Türkiye buradaki son maçında yarın ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# A Milli Voleybol Takımı # filenin sultanları
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