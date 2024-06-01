Manisa'da feci yangın: 71 ekip müdahale ediyor...

Yangın, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde zirai alanda meydana geldi. Ardından makilik alana sıçradı. Yangına müdahale eden ekip sayısı 71’e çıkarıldı. Yangın nedeniyle Uşak-Basmane tren seferi de tedbir amaçlı durduruldu.

Manisa'da feci yangın: 71 ekip müdahale ediyor...
Editör: Yağmur Biçen

Yangın, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde zirai alanda meydana geldi. Ardından makilik alana sıçradı. Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında koordinasyon toplantısı yapılarak söndürme çalışmaları GAMER’de takip ediliyor.

Yangına gün içerisinde havadan ve karadan 71 söndürme ekibi, 7 hava aracı, 8 iş makinası, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi, 20 güvenlik ekibi ile müdahale edilmeye devam edildi.

Öte yandan Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi ve Uşak’a bağlı Eşme ilçesi Narıncalı mahallelerinde itfaiye ekipleri tarafından tedbir alındı. Ayrıca Alaşehir Gediz Elektrik Şefliği tarafından bölgedeki elektrik tedbir amaçlı kesildi.

Yangın sebebiyle Uşak - Basmane (İzmir) tren seferleri de tedbir amaçlı durduruldu. Öte yandan havanın kararması nedeniyle saat 20.00 itibari ile hava araçları bölgedeki çalışmalarını durduruldu.

Beton mikseri can aldıBeton mikseri can aldıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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