Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs virajı dönemeyerek, yeşillik alana devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
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Kaza, İzmit ilçesi Sepetlipınar Köyü Gökçeören yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan 41 AKA 925 plakalı Ford marka minibüs, virajı alamayarak yeşillik alana devrildi.

Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı - Resim : 1

FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN ARAÇ DEVRİLDİ!

Minibüs yan vaziyette durabilirken, işçilerin eşyaları dışarıya saçıldı. Kazada sürücü dahil, 7 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı - Resim : 2

İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansa taşınan yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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