Fındık toplarken 30 metrelik yamaçtan yuvarlanan kadın hastaneye kaldırıldı

Olay ilçenin Kemaliye köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, yamaçtaki bahçesinde fındık toplayan Ayşe Yıldırım, dengesini kaybederek 30 metrelik yamçtan aşağıya yuvarlanarak yaralandı. Yıldırım'ı düşten yerden kurtarmak için yakınları tarafından AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gönderilen ekipler tarafından Yıldırım, uzun uğraşlar sonucunda toplam 700 metre sedye ile taşınarak ambulansa konuldu. Yıldırım hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BU İLK OLAY DEĞİL!

Öte yandan Giresun il merkezine bağlı Gaziler Tepesi mevkiinde fındık bahçesinde mahsulü toplayan bir kadın da yamaçtan aşağıya yuvarlanırken, ekipler tarafından düştüğü bölgeden çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Son günlerde yöredeki sarp arazilerde fındık toplayan vatandaşların yamaçtan yuvarlanma vakalarında ciddi artış yaşandığı öğrenildi.