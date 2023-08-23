Fındık toplarken 30 metrelik yamaçtan yuvarlanan kadın hastaneye kaldırıldı

Giresun'un Güce ilçesinde fındık toplarken bir kadın 30 metrelik bir yamaçtan yuvarlanarak yaralandı.

Fındık toplarken 30 metrelik yamaçtan yuvarlanan kadın hastaneye kaldırıldı
Son Güncelleme:

Olay ilçenin Kemaliye köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, yamaçtaki bahçesinde fındık toplayan Ayşe Yıldırım, dengesini kaybederek 30 metrelik yamçtan aşağıya yuvarlanarak yaralandı. Yıldırım'ı düşten yerden kurtarmak için yakınları tarafından AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gönderilen ekipler tarafından Yıldırım, uzun uğraşlar sonucunda toplam 700 metre sedye ile taşınarak ambulansa konuldu. Yıldırım hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fındık toplarken 30 metrelik yamaçtan yuvarlanan kadın hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

Fındık toplarken 30 metrelik yamaçtan yuvarlanan kadın hastaneye kaldırıldı - Resim : 2

BU İLK OLAY DEĞİL!

Öte yandan Giresun il merkezine bağlı Gaziler Tepesi mevkiinde fındık bahçesinde mahsulü toplayan bir kadın da yamaçtan aşağıya yuvarlanırken, ekipler tarafından düştüğü bölgeden çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Son günlerde yöredeki sarp arazilerde fındık toplayan vatandaşların yamaçtan yuvarlanma vakalarında ciddi artış yaşandığı öğrenildi.

Fındık toplarken 30 metrelik yamaçtan yuvarlanan kadın hastaneye kaldırıldı - Resim : 3

Boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Doğan Yıldırım son yolculuğuna uğurlandıBoğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Doğan Yıldırım son yolculuğuna uğurlandıYurt
# giresun # fındık # yamaç # kadın
Çok Okunanlar
Friedrich Engels kimdir?
Friedrich Engels kimdir?
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
İBB'den skandal karar!
İBB'den skandal karar!
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Öne Çıkanlar İşte İstanbul Depremi için alınacak önlemler! Doğu Perinçek tek tek anlattı! - Çıkış Yolu - Ulusal İşte İstanbul Depremi için alınacak önlemler! Doğu Perinçek tek tek anlattı! - Çıkış Yolu - Ulusal Hindistan'da bir ilk gerçekleşti! Hindistan'da bir ilk gerçekleşti!