Firari FETÖ'cüye Şok Baskın

15 Temmuz FETÖ’Cü darbe girişiminin firari hükümlüsü eski albay Şaban Demiraslan, Aksaray’da saklandığı evde yakalandı.



FETÖ’cü Demiraslan, Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında, darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapse mahkum olmuştu. Öte yandan 1 Haziran’dan bu yana Fethullahçı Terör Örgütüne yönelik 1683 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 500 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 510’u tutuklandı.





