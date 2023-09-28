Doğalgaz Fiyatları Yeniden Düzenlendi! İşte Güncel fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 400 lira, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 863 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 93 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 930 lira olarak belirlendi.

Doğalgaz Fiyatları Yeniden Belirlendi!

Türkiye'ye dün 105 milyon 101 bin 857 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 848 bin 136 metreküp olarak kayıtlara geçti. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 400 lira olduğu açıklandı.

EPİAŞ Doğal Gaz Fiyat Tablosunda da bunlar yer aldı: