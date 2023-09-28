O Yeraltındaki Hazine! Türkiye'deki En Değerli Maden Hangisidir!

Endüstriyel üretimde, inşaat sektöründe ve enerji üretimi gibi alanlarda kullanılan pek çok maden çeşidi vardır. Peki Türkiye'de çıkan madenler nelerdir? Türkiye'deki en değerli maden hangisidir? Bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık!

YERALTINDAKİ ZENGİNLİK! TÜRKİYE'DEKİ EN DEĞERLİ MADEN HANGİSİDİR!

Madenler, yer altında veya yer yüzeyinde bulunan ve ekonomik değere sahip minerallerin çıkarılması için işlenerek kullanılan doğal kaynaklardır. Madenler, endüstriyel üretimde, inşaat sektöründe, enerji üretiminde, elektronik cihazların yapımında ve takı üretiminde ve farklı pek çok alanda kullanılan hammadde kaynaklarıdır.

Metalik ve endüstriyel olmak üzere iki gruba ayrılan madenlerden metalik madenler, metalleri içeren mineralleri betimlerken, metalik olmayan madenler genellikle inşaat malzemeleri, cam yapımı ve kimyasal ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddeleri içerir. Madenlerin çıkarılmasında yüzey madenciliği ve yeraltı madenciliği gibi farklı yöntemler kullanılır. Çıkan madenin türüne göre değeri değişmektedir. Türkiye'deki en değerli maden hangisidir sizler için araştırdık!

TÜRKİYE'DE ÇIKAN MADENLER NELERDİR!

Türkiye, zengin yer altı kaynaklarına sahip bir ülkedir ve toplamda 77 çeşit maden çıkarılmaktadır. Bu madenlerin bazıları ekonomik değeri yüksek olan değerli madenlerken bazıları da endüstriyel hammadde kaynağı olarak değerlendirilmektedir. İşte Türkiye'de çıkan bazı önemli madenler:

Krom: Türkiye, krom rezervleri bakımından dünyada dördüncü sırada yer almakta ve çelik üretiminin ham maddesini oluşturmaktadır.

Bakır: Türkiye, bakır rezervleri bakımından dünyada 10. sırada yer almakta ve elektrik ve elektronik sanayinde kullanılmaktadır.

Kurşun: Türkiye, kurşun rezervleri bakımından dünyada 11. sırada yer almakta ve alaşım üretiminde kurşun sıklıkla kullanılmaktadır.

Bor: Türkiye, bor rezervleri bakımından dünyada birinci sırada yer almaktadır. Özellikle seramik, cam, gübre ve deterjan gibi ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.

Demir: Demir rezervleri bakımından dünyada 16. sırada yer alan demir, çelik üretiminde kullanılan önemli bir hammaddedir.

Linyit: Linyit rezervleri bakımından dünyada 10. sırada yer alan linyit, elektrik üretiminde kullanılan bir fosil yakıttır.

TÜRKİYE'DEKİ EN DEĞERLİ MADEN!

Türkiye'deki en değerli maden, hem ekonomik değeri hem de stratejik düşünüldüğünde bor madeni olarak kabul edilmektedir. Türkiye, bor rezervleri bakımından dünyada birinci sıradadır ve Türkiye'nin bor rezervleri, yaklaşık 600 milyon ton olarak tahmin edilmektedir. Türkiye'deki bor rezervlerinin dünya bor rezervlerinin yaklaşık %73'ünü oluşturduğu belirlenmiştir. Türkiye'de bor madeni, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Adana ve Burdur şehirlerinde çıkarılmaktadır.