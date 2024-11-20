Fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal

Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin açıklamasına göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 19.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya 21.00'de yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemeyecek. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında da Bozcaada'dan 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale Boğazı'ndaki feribot seferlerinin ise tarifeye uygun şekilde devam ettiği belirtildi.