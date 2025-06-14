Foça’da orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor

İzmir’in Foça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Foça’da orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor
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Yeniköy Mahallesi’ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangına 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozerle hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.

İlk belirlemelere göre yangının, Yeniköy ile Ilıpınar mahalleleri arasındaki ormanda hobi bahçesi yapımı sırasında çıktığı tespit edildi. Alevlerin, rüzgarın da etkisiyle Ilıpınar Mahallesi yönüne doğru ilerlediği belirtildi.

Ekipler, yangının yerleşim alanları ve tarım arazilerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Müdahaleler aralıksız devam ediyor.

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