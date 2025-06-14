İran’dan Tel Aviv’e yıkıcı füze operasyonu: Gerçek Vaad 3’ün tahribatı gözler önünde

İsrail’in, İran’a karşı dün başlattığı “Yükselen Aslan” adlı terör saldırısının ardından İran’dan anında karşılık geldi. İran’ın başlattığı “Gerçek Vaad 3” operasyonu İsrail’de büyük etki yarattı.

İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe, İran’ın yoğun füze saldırıları karşısında etkisiz kaldı. Tel Aviv’deki hasar sabah saatlerinde gözler önüne serildi.

'Saldırılar ABD Üslerine de Sıçrayacak'

İran’ın Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, üst düzey İranlı askeri yetkililer saldırıların süreceğini duyurdu. Haberde ayrıca savaşın önümüzdeki günlerde bölgedeki ABD üslerine de yayılacağı belirtildi.

ABD Büyükelçisi’nden İtiraf Niteliğinde Paylaşım

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece boyunca beş kez sığınaklara gitmek zorunda kaldığını söyledi. “Geceyi sığınaklarda geçirmek zorunda kaldık, oldukça zordu” ifadelerini kullandı.

Hamaney: “İsrail Bu Suçtan Sağ Kurtulamayacak”

İran lideri Ali Hamaney, İsrail’in saldırıları nedeniyle işlediği suçtan kurtulamayacağını vurguladı. Hamaney, “Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi perişan edecektir. İran halkı emin olsun ki bu konu asla hafife alınmayacaktır” dedi.

İran’da ‘İntikam Yemini’ Sokaklarda

İran’ın başkenti Tahran’da İsrail karşıtı mesajların yer aldığı afişler cadde ve meydanlara asıldı. Filistin İnkılap ve Veliasr Meydanları’nda Farsça ve İbranice yazılı intikam çağrısı yapan pankartlar dikkat çekti.