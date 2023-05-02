Gabar'daki petrol kuyusuna Şehit Aybüke Yalçın'ın adı verildi

Gabar'da keşfedilen petrolü çıkartmak için inşa edilen kuyuya PKK'lılar tarafından katledilen Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı verildi. Duyuruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan, ""Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik" ifadelerini kullandı.

Gabar'daki pertrol kuyularının sayısının 100'e çıkarılacağı bilgisini paylaşan Erdoğan şunları söyledi:

- 2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.

GÜNDE 180 BİN VARİL PETROL ÇIKARILACAK

Erdoğan, petrol kuyusundan günlük 180 bin varil petrol çıkarıldığını belirterek şöyle konuştu: