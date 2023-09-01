Galata Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor! Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapatıldı

Galata Köprüsü'nün 13 Ağustos'ta başlayan bakım onarım çalışmasının 1. etabı sona ererken, 2. etap bakım ve onarım çalışması için hazırlıklara başlandı.

Depreme karşı güçlendirilmesi ve kullanım ömrünün arttırılması amacıyla yapılan çalışmada, Karaköy-Eminönü istikameti çalışmanın sona ermesinin ardından trafiğe açıldı.

Çalışmaların 2. etabı kapsamında Eminönü-Karaköy istikameti ise bugün trafiğe kapatıldı.

Yetkililerde 2. etap bakın ve onarım çalışmasının ne zaman sonlanacağı ilişkin bir açıklama gelmezken, Karaköy istikametine gitmek isteyenler için Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı Kavşağı, Atatürk Köprüsü, Tersane Caddesi güzergahlarının kullanılabileceği belirtildi.