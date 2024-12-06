Galata Kulesi'nden korkunç olay: 19 yaşındaki genç öldü

Emre K.’nin kuleden düşüşüne tanık olan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Emre K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı. Yapılan incelemelerin ardından, Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.