Gayrimenkul ofisinde şok baskın! 4 varil sodyum siyanür bulundu

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" suçuna yönelik bir operasyon düzenledi.

Çalışmalar kapsamında, gayrimenkul danışmanlık ofisi olarak faaliyet gösteren bir iş yerine yapılan baskında, 4 varil sodyum siyanür bulundu. Operasyon sırasında 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.