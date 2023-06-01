Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti

Türk gazeteci, köşe yazarı, Sabah Gazetesi'nin başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti.

FAHRETTİN ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mehmet Barlas'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: