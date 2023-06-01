Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi'nden alınan bilgiye göre, Mehmet Barlas rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Türk gazeteci, köşe yazarı, Sabah Gazetesi'nin başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti.
FAHRETTİN ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mehmet Barlas'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
- Sabah Gazetesi Başyazarı Sayın Mehmet Barlas’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Barlas’a Allah’tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun."