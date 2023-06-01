Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti

Sabah Gazetesi'nden alınan bilgiye göre, Mehmet Barlas rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti
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Türk gazeteci, köşe yazarı, Sabah Gazetesi'nin başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti.

FAHRETTİN ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mehmet Barlas'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

- Sabah Gazetesi Başyazarı Sayın Mehmet Barlas’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Barlas’a Allah’tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun."
# Mehmet Barlas # sabah gazetesi
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