Gaziantep'te 100. Yıl Tünellerinde İlk Işık! Şehrin Kuzeyiyle Güneyi 30 Dakikadan 1 Dakikaya Düşecek

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, şehrin trafik sorununu çözecek 100. Yıl Tünelleri'nin ışık görme heyecanı yaşandı.

Gaziantep trafiğini rahatlatacak şehrin kuzeyinden güneyine geçişindeki süreyi 30 dakikadan bir dakikaya indirecek tünelde sona gelindi.

Bağlantı yollarıyla 4 kilometreyi bulan 100. Yıl Tünelleri için ışık görme töreni düzenlendi. Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, en geç Şubat ayında tünelin faaliyete geçeceğini duyurdu.

100. Yıl Tünelleri tamamlandığında şehrin trafik yükünün hafiflemesi amaçlanıyor.