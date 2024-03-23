Gaziantep'te çocukların kavgasına aileleri dahil oldu! Ölü ve yaralı var

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışmaya büyükler de dahil olunca silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te çocukların kavgasına aileleri dahil oldu! Ölü ve yaralı var
Gaziantep'te çocukların kavgasına aileleri dahil oldu! Ölü ve yaralı var
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Olay, öğle saatlerinden sonra Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce olaya çocukların aileleri de dahil oldu. İki taraf arasındaki kavgada silahların da kullanılmasıyla 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 70 yaşındaki Nejdet Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı Saim A.'nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Depremzede vatandaşın dükkanını soydular!Depremzede vatandaşın dükkanını soydular!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Gaziantep # kavga # ​Gaziantep
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: 23 Mart Cumartesi günü hava durumu...
Meteoroloji uyardı: 23 Mart Cumartesi günü hava durumu...
Moskova'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin fotoğrafları ortaya çıktı
Moskova'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin fotoğrafları ortaya çıktı
Hamas Moskova'daki terör saldırısını kınadı
Hamas Moskova'daki terör saldırısını kınadı
İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleri!
İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleri!
Moskova'daki terör saldırısına ilişkin Putin'e bilgi verildi
Moskova'daki terör saldırısına ilişkin Putin'e bilgi verildi
Öne Çıkanlar Rus Milleti tek yürek oldu! | Moskova'da son durumu Igor Kourachenko aktardı - Kıvanç Özdal Rus Milleti tek yürek oldu! | Moskova'da son durumu Igor Kourachenko aktardı - Kıvanç Özdal Bakan Uyardı! Su fakiri olabiliriz! Bakan Uyardı! Su fakiri olabiliriz!