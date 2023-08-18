Gaziantep'te dev uyuşturucu sevkiyatı engellendi! 81 kilogram skunk ele geçirildi
Gaziantep'de uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araçta tam 81 kilogram skunk ele geçirildi.
Gaziantep polisi büyük bir uyuşturucu sevkiyatını engelledi. Gaziantep’te uygulama noktasında durdurulan bir araçta 81 kilo skunk ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. 18 Ağustos tarihinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 81 kilo skunk ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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