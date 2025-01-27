Gaziantep'te feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Motosikletin ağaca çarptığı kazada, motosiklet sürücüsü ve beraberindeki kişi hayatını kaybetti.
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Sakçagözü Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Baran Özmiço idaresindeki 27 AYC 775 plakalı motosiklet, kontrolden çıktıktan sonra ağaca çarptı.
Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ve beraberindeki 15 yaşındaki Yusuf Cihangilgil olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı