Gaziantep'te feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Motosikletin ağaca çarptığı kazada, motosiklet sürücüsü ve beraberindeki kişi hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gaziantep'te feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Sakçagözü Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Baran Özmiço idaresindeki 27 AYC 775 plakalı motosiklet, kontrolden çıktıktan sonra ağaca çarptı.

Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ve beraberindeki 15 yaşındaki Yusuf Cihangilgil olay yerinde hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Antalya'da otelde yangın! Mahsur kalan 4 işçi kurtarıldıSON DAKİKA! Antalya'da otelde yangın! Mahsur kalan 4 işçi kurtarıldıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

​Gaziantep trafik kazası
Günün Manşetleri
Antalya'da otelde yangın
Fenerbahçe, Talisca transferini açıkladı
"LGBT ve zararlı alışkanlıklara karşı koruma tedbirleri yolda"
1.050 TL’yi geçenlerin ödeyeceği miktar belli oldu!
MİT ve USOM’dan dev siber operasyon
Doğu Perinçek'ten Aleksandr Lukaşenko'ya tebrik
Fırat Kalkanı’nda 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Kolombiya liderinden Trump'a tarihi mektup!
"Demirtaş ve Özdağ'a sevgi, saygılarımı yolluyorum"
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat
Çok Okunanlar
Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini
100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat
A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı