SON DAKİKA! Antalya'da otelde yangın! Mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tadilat yapılan otelde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen 4 işçi kurtarıldı.

SON DAKİKA! Antalya'da otelde yangın! Mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, Cikcilli Mahallesi'ndeki daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı otelin ilk katında yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen 4 işçinin kurtarılması için vinç yardımı istendi. Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.

İŞÇİLERİN KURTARILDIĞI AÇIKLANDI

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, oteldeki yangınla ilgili açıklama yaptı. Fatih Ürkmezer, inşaat malzemeleri ile yatak gibi eski eşyaların yandığını ifade etti.

SON DAKİKA! Antalya'da otelde yangın! Mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı - Resim : 1

Otelde onarım yapıldığını anlatan Ürkmezer, "4 kişi vardı kurtarıldı, şu an içeride kimse yok. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Burası daha önce otel ve konut olarak kullanılmış. Otele çevrilerek, onarım yapılıyormuş. Zeminle birlikte 10 katlı bir yer. İki bloktan oluşuyor, yangın iki bloğa da sıçramış. Sadece 3 kişi dumandan etkilendi, sağlık durumları iyi. Yangının çevresindeki binaları tehdit eden bir durum ya da tahliye söz konusu değil." diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de yangını kontrol altına almak için bütün itfaiye ekibinin özverili çalıştığını söyledi. İşçilerin kurtarıldığını belirten Özçelik, "Toplam 4 işçimiz kalmıştı, kurtarıldı. Yangın, ilk bilgilere göre inşaat çalışması sırasında kaynak ateşinin sünger yatakların üzerine düşmesi sonucu başlamış, kesin değil ön bilgi." dedi.

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