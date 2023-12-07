Gaziantep'te Kaçak İlaç Operasyonu

Gaziantep'de bir evde 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi. Düzenlenen operasyona ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 şüphelinin de tutuklandığı ifade edildi.

Gaziantep'te Kaçak İlaç Operasyonu
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Gaziantep'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında, bir eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirdi.

Operasyonun detaylarına ilişkin açıklamayı İl Emniyet Müdürlüğü yaptı. Açıklamada, gözaltına alınan 1 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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