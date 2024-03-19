Gaziantep'te köylüler meraları için ayakta! AK Partili belediyeye tepki gösterdiler

1 milyon 97 bin metrekarelik alan belediye devredildi, mera alanları tehlikeye girdi. Köylüler hayvanlarını otlatacak yer bulamayabilir. 500'e yakın kişi eylemde bir araya geldi. Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi 4 bin kişilik nüfusuyla büyük kırsal mahallelerden biri. Her ev de neredeyse büyükbaş ya da küçükbaş hayvan bulunuyor. Mera da üreticilerin olmazsa olmazı.

7 bine yakın hayvanın otlatıldığı hazinesi arazisi, konut ve iş yeri için Büyükşehir yasasıyla belediyeye devredildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak ve Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, mera alanı ile ilgli açıklama yaptı. Geçim kaynağı hayvancılık olan köylüler meraya ihtiyaçlarını olduğunu söyledi. .